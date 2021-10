Viola Come il Mare, fan di Can Yaman mettono in pericolo lui e loro stesse: i fatti (e le immagini) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Viola Come il Mare: proseguono a Palermo le riprese dell’attesissima fiction con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. L’attore turco continua a fare il bagno di folla praticamente ad ogni sua apparizione e purtroppo si è verificato (suo malgrado) un altro problema di sicurezza. Ora vi raccontiamo. Viola Come il Mare: “incidente” per Can Yaman a causa di alcune ammiratrici Can, che si sta preparando ad interpretare il personaggio di Francesco Demir in “Viola Come il Mare“, era su un’auto e alcune fan “esagerate” non volevano lasciarlo andare via: scattavano foto con i cellulari e mettevano le mani sulla vettura, Come per fermarla! Non solo: una ragazza ha anche aperto la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 15 ottobre 2021)il: proseguono a Palermo le riprese dell’attesissima fiction con protagonisti Francesca Chillemi e Can. L’attore turco continua a fare il bagno di folla praticamente ad ogni sua apparizione e purtroppo si è verificato (suo malgrado) un altro problema di sicurezza. Ora vi raccontiamo.il: “incidente” per Cana causa di alcune ammiratrici Can, che si sta preparando ad interpretare il personaggio di Francesco Demir in “il“, era su un’auto e alcune fan “esagerate” non volevano lasciarlo andare via: scattavano foto con i cellulari e mettevano le mani sulla vettura,per fermarla! Non solo: una ragazza ha anche aperto la ...

Advertising

CarloCalenda : Rider definitivo su manifestazione. Viola: “ma come ha fatto ad arrivare?”. Risposta: “nessun problema, i terrapiat… - FixonMagazine : “Torna a casa, Viola!”, il nuovo libro di Milka Gozzer in uscita il 28 ottobre: Un tranquillo paesino di montagna… - FabioDiEgidio2 : RT @HoaraBorselli: #Letta “ il #tampone gratuito è come il #condono per chi non paga le #tasse” Qualcuno gli spieghi che chi non paga le ta… - Sonia28620930 : RT @HoaraBorselli: #Letta “ il #tampone gratuito è come il #condono per chi non paga le #tasse” Qualcuno gli spieghi che chi non paga le ta… - Viola_mg : RT @LorenzoGiuliod1: Il datore di lavoro è il datore di lavoro e non il padrone; il lavoratore, quindi, inizi a riconoscerlo e chiamarlo co… -