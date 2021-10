Ultime Notizie Serie A: l’Inter blinda Barella; la stoccata di Nedved (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 12.10 – Juventus, Nedved: «Allo Stadium viviamo l’orgoglioso di rappresentare questo club» – Presente al Salone del Libro, Pavel Nedved ha parlato dell’importanza dell’Allianz Stadium per la Juventus e ha lanciato una frecciata. Le parole Ore 11.20 – Torino, dopo l’ira di Juric ecco il nuovo Responsabile Sanitario – Dopo le ire di Ivan Juric e l’addio del dottor Minafara, ecco Daniele Mozzone, il nuovo Coordinatore dell’area medica. La notizia Ore 10.30 – Milan, Giroud: «Sempre ammirato questo club. Shevchenko il mio eroe» – L’attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato della sua ammirazione per il club rossonero da sempre. Il commento Ore 10.05 – Venezia, la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 12.10 – Juventus,: «Allo Stadium viviamo l’orgoglioso di rappresentare questo club» – Presente al Salone del Libro, Pavelha parlato dell’importanza dell’Allianz Stadium per la Juventus e ha lanciato una frecciata. Le parole Ore 11.20 – Torino, dopo l’ira di Juric ecco il nuovo Responsabile Sanitario – Dopo le ire di Ivan Juric e l’addio del dottor Minafara, ecco Daniele Mozzone, il nuovo Coordinatore dell’area medica. La notizia Ore 10.30 – Milan, Giroud: «Sempre ammirato questo club. Shevchenko il mio eroe» – L’attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato della sua ammirazione per il club rossonero da sempre. Il commento Ore 10.05 – Venezia, la ...

