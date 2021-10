Ultime Notizie Roma del 15-10-2021 ore 13:10 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Italia blindata nel giorno del Green passo obbligatorio per i lavoratori prime proteste al Porto di Trieste dove circa 2mila lavoratori si stanno riunendo davanti al varco 4 anche se il governatore fedriga sicura che il porto funziona regolarmente a Genova è bloccato il varco Etiopia anche se il flusso dei Tir si sta dirigendo verso altri varchi snellendo così la fila che si era creata interdetto l’accesso al porto di Ancona da un sit-in di lavoratori mentre a Venezia Napoli Palermo i portuali sono al lavoro come sempre vicino dinopark tentano di bloccare il traffico Roma ma sono stati bloccati scioperi in aziende tra cui Electrolux San Benedetto è zoppa siamo entrati Ieri sera abbiamo passato qui la notte continuiamo l’occupazione unitevi a noi presidio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Italia blindata nel giorno del Green passo obbligatorio per i lavoratori prime proteste al Porto di Trieste dove circa 2mila lavoratori si stanno riunendo davanti al varco 4 anche se il governatore fedriga sicura che il porto funziona regolarmente a Genova è bloccato il varco Etiopia anche se il flusso dei Tir si sta dirigendo verso altri varchi snellendo così la fila che si era creata interdetto l’accesso al porto di Ancona da un sit-in di lavoratori mentre a Venezia Napoli Palermo i portuali sono al lavoro come sempre vicino dinopark tentano di bloccare il trafficoma sono stati bloccati scioperi in aziende tra cui Electrolux San Benedetto è zoppa siamo entrati Ieri sera abbiamo passato qui la notte continuiamo l’occupazione unitevi a noi presidio ...

Advertising

fanpage : Entrambi non vaccinati - VesuvioLive : Tragedia nel Vesuviano: giovane investito e ucciso mentre viaggia in bici - CorriereCitta : Aeroporto di Fiumicino, il presidio dei lavoratori: 'Alitalia siamo noi'. Bloccato l'accesso al T1 #Alitalia… - Alina43043356 : RT @tempostretto: Un nuovo articolo: (Can Yaman a Barcellona, fan in delirio. FOTO) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizie d… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 15-10-2021 ore 13:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -