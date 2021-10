Star in the star, proclamato il vincitore: è Loredana Berté (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ultima puntata scoppiettante per star in the star. Tra lacrime, commozione e tanto spettacolo, ha vinto la maschera Loredana Bertè. E’ andata in onda l’ultima puntata del nuovo programma condotto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ultima puntata scoppiettante perin the. Tra lacrime, commozione e tanto spettacolo, ha vinto la mascheraBertè. E’ andata in onda l’ultima puntata del nuovo programma condotto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

VelvetMagIta : Star in the Star, in finale trionfa Loredana Bertè: ecco chi si cela dietro la maschera #StarInTheStar #VelvetMag… - zazoomblog : Star in the star: chi ha vinto ieri? Chi erano Lady Gaga Michael Jackson Mina e Loredana Bertè? VIDEO - #star:… - CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 14 ottobre 2021: Star in the star, Fino all’ultimo battito, The good doctor, X Factor, dati Audi… - zazoomblog : Star in the star: finale ieri: chi era Mina? VIDEO eliminati secondo posto - #star: #finale #ieri: #Mina? #VIDEO - angiuoniluigi : RT @fanpage: Era lei a nascondersi dietro la maschera di Loredana Berté, Syria vince la prima edizione di #StarInTheStar -