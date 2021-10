Se gli Usa diventano una super-fabbrica di Bitcoin

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Isono generati virtualmente grazie ad un processo estremamente sicuro che si chiamamining, che impedisce a un individuo di modificare ildi un altro. Esistono diverse modalità di estrazione, perché ogni miner crea una transizione diunica da inserire nella rete virtuale mondiale. Due sono le opzioni: da una parte il mining di un singolo, dall’altra quello di un intero gruppo, noto come pool mining. La particolarità di questo processo sta nella sua complessità. Un singolo individuo con il proprio computer portatile non può estrarre. Per fare mining bisogna avere apparecchi elettronici con una potenza di calcolo molto più maggiore di quella di un Pc. Se si volesse, invece, provare ad estrarrecon il proprio Pc ...