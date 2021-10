Ruba brioches al bar ma restituisce i soldi con un biglietto | “Mi scusi Avevo fame” Ora il titolare vuole assumerlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Un furto per stato di necessità che, eventualmente scoperto, non sarebbe stato nemmeno “punito” per la lieve entità. Tant’ère pere cercare di riparare al gesto compiuto può essere anche un’opportunità. La storia arriva da Pistoia e speriamo abbia il lieto fine che merita. Un uomo ha lasciato undestinato aldi un bar dopo il furto di un cabaret di paste e cornetti. “Buongiorno, mi, l’altra mattinae non. Grazie“. Dolci presi senza pagare, ma che il cui costo è stato poi saldato non appena ha avuto il denaro: ilanonimo era accompagnato da 10 euro. Ora i proprietari dell’attività vorrebbero: “È una cosa che ci ha colpito ...