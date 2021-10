Morandi | la scelta dello Stato | parte civile ma non contro Aspi Il padre di una vittima | “Mossa prevedibile | ma adesso si acceleri”

Advertising

macho_morandi : @okchampioncino Lo ha abbondantemente fatto, chi non si e’ vaccinato ha fatto una linera scelta, consapevole di cos… - Teresatherry0 : RT @maryfagi: @sandro_stmr @OrtigiaP @myrtamerlino @matteosalvinimi @barbarab1974 @borghi_claudio @Leonard14___ @LykanLA @valy_s @mgmaglie… - Marko_Morandi : RT @GianluEraPreso: @NicolaPelleg89 Ed è una scelta di design, gli algoritmi sono calibrati in modo da favorire contenuti che ti facciano i… - OrtigiaP : @inotg_inot59 @matteosalvinimi @borghi_claudio @barbarab1974 @valy_s @Leonard14___ @maryfagi @lucabattanta @LykanLA… - OrtigiaP : RT @maryfagi: @sandro_stmr @OrtigiaP @myrtamerlino @matteosalvinimi @barbarab1974 @borghi_claudio @Leonard14___ @LykanLA @valy_s @mgmaglie… -

Ultime Notizie dalla rete : Morandi scelta

...per il crollo del ponte. Una richiesta contro tutti i 59 imputati e la società Spea (la controllata che si occupava di manutenzioni e monitoraggi) ma non contro Autostrade. Una, ...Genova - Sciolto definitivamente ogni dubbio sulladel Comune di Genova di costituirsi parte civile nel processo del crollo del ponte. La domanda è stata presentata - insieme ad altre centinaia - questa mattina durante la prima udienza ...Genova. Gli occhi puntati sui tempi della prescrizione, la vicinanza dello Stato che ha richiesto di costituirsi parte civile e un rinvio (atteso) che fa slittare tutto all'8 novembre. Tempo che servi ...In prima linea ci sono poi dei familiari delle 43 vittime di Ponte Morandi: il 95% di loroè già stato risarcito strategicamente da Autostrade per l'Italia. 'Lo slittamento dell'udienza preliminare è m ...