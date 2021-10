Monitoraggio, la scuola non ha fatto ripartire i contagi: l'Rt stabile a 0,85 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nei dati settimanali cala ancora l'incidenza (29 casi per 100mila abitanti) e nei reparti l'occupazione dei letti da parte dei malati Covid non preoccupa Leggi su repubblica (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nei dati settimanali cala ancora l'incidenza (29 casi per 100mila abitanti) e nei reparti l'occupazione dei letti da parte dei malati Covid non preoccupa

Advertising

repubblica : Monitoraggio, la scuola non ha fatto ripartire i contagi: l'Rt stabile a 0,85 [di Michele Bocci] - Paola30502511 : RT @repubblica: Monitoraggio, la scuola non ha fatto ripartire i contagi: l'Rt stabile a 0,85 [di Michele Bocci] - gianluca_bona : RT @repubblica: Monitoraggio, la scuola non ha fatto ripartire i contagi: l'Rt stabile a 0,85 [di Michele Bocci] - raspa90 : RT @repubblica: Monitoraggio, la scuola non ha fatto ripartire i contagi: l'Rt stabile a 0,85 [di Michele Bocci] - Dionysiy : RT @repubblica: Monitoraggio, la scuola non ha fatto ripartire i contagi: l'Rt stabile a 0,85 [di Michele Bocci] -