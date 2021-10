Militem Ferox - T | i segreti del super pickup che non teme ostacoli

(Di venerdì 15 ottobre 2021) lacar dei pick - up, il nuovo- T che ha debuttato in anteprima mondiale alle Fonderie Napoleoniche di Milano: rappresenta infatti la massima evoluzione del pick - up come lo ...

Advertising

corriere_motori : Può essere una buona scelta per non passare inosservati o sentirsi qualche metro sopra il traffico normale - ecomotorinews : MILITEM FEROX-T: IL NUOVO SPORT UTILITY TRUCK -

Ultime Notizie dalla rete : Militem Ferox

La Stampa

la supercar dei pick - up, il nuovo- T che ha debuttato in anteprima mondiale alle Fonderie Napoleoniche di Milano: rappresenta infatti la massima evoluzione del pick - up come lo conosciamo oggi, reinventando il concetto ...- T è un pick - up esclusivo quanto grintoso. Nasce sulla base della Jeep Gladiator Rubicon , ha grandi capacità in off - road ma al tempo stesso offre sicurezza e versatilità....La gamma FEROX si amplia con un inedito modello 4WD premium-luxury che racchiude nel suo DNA tutti i pregi di SUV e pick-up - MILITEM FEROX-T rappresenta la massima evoluzione del pick-up come lo ...L’ultima invenzione di Militem è basata sulla Jeep Gladiator Rubicon, rivisitata per renderla più imponente, ma anche più confortevole. A spingerla un V6 mild hybrid con assetto ancora più off-road. I ...