**Migranti: fondatore Open Arms, 'profughi afghani già nel 2005, ma non andavano di moda'** (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "I profughi afghani? C'erano già nel 2005. C'erano migliaia di profughi afghani che temevano la rappresaglia dei talebani, e tentavano di scappare e di approdare a lidi più sicuri, ma in quel caso venivano rimandati a casa perché non si consideravano realmente minacciati. All'epoca, andavano più di moda i siriani". A dirlo all'Adnkronos è Oscar Camps, il fondatore di Open Arms, a Roma in occasione della presentazione del film che porta il nome dell'Ong che ha fondato e che racconta la stirua della nascita di Open Arms. "Se continuiamo a manipolare l'informazione, non andremo mai avanti -affonda l'attivista- I profughi ci sono sempre stati, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "I? C'erano già nel. C'erano migliaia diche temevano la rappresaglia dei talebani, e tentavano di scappare e di approdare a lidi più sicuri, ma in quel caso venivano rimandati a casa perché non si consideravano realmente minacciati. All'epoca,più dii siriani". A dirlo all'Adnkronos è Oscar Camps, ildi, a Roma in occasione della presentazione del film che porta il nome dell'Ong che ha fondato e che racconta la stirua della nascita di. "Se continuiamo a manipolare l'informazione, non andremo mai avanti -affonda l'attivista- Ici sono sempre stati, ...

