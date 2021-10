Leonardo tenta recupero a Piazza Affari | ma resta il rebus contenziosi con Boeing

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La società è parte lesa nella vicenda ma secondo gli analisti non si possono escludere strascichi reputazionali per la divisione aerostrutture

Il Sole 24 ORE

La società è parte lesa nella vicenda ma secondo gli analisti non si possono escludere strascichi reputazionali per la divisione aerostrutture (Il Sole 24 Ore Radiocor) -- Finmeccanicail rimbalzo a Piazza Affari dopo il tonfo del 7% accusato la vigilia in seguito alla vicenda dei componenti difettosi forniti a Boeing. Si tratta di pezzi consegnati ...Piazza Affari positiva. Bene banche, petroliferi e CNH,il rimbalzo. FTSE MIB +0,6%. Il FTSE MIB segna +0,6%, il FTSE Italia All - Share +0,6%, il FTSE Italia Mid Cap +0,5%, il FTSE Italia STAR +0,3%. Euro poco sotto il massimo dal 4 ottobre .... *Il FTSE MIB segna +0,6%, il FTSE Italia All-Share +0,6%, il FTSE Italia Mid Cap +0,5%, il FTSE Italia STAR +0,3%. Euro poco sotto il massimo dal 4 ottobre contro dollaro* toccato ieri mattina a 1,1 ...Equita per adesso mantiene il 'Buy' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 ott - Leonardo tenta il rimbalzo a Piazza Affari, dopo il tonfo del 7% accusato la vigilia, provocato dai rumor circola ...