Laporta | «Bartomeu? È disperato | si rende conto del disastro che ha causato»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Joan, presidente del Barcellona, ha “risposto” alle frasi pronunciate oggi danell’intervista a Sport Joan, presidente del Barcellona, durante la conferenza stampa di Pedri ha “risposto” alle frasi pronunciate oggi da. «Sono così entusiasta di quello che stiamo celebrando, che non voglio parlare o essere distratto da altre cose. Vedo una persona disperata che si standodell’entità delche ha. Ma non entro nei dettagli, stiamo vivendo un momento così bello che non voglio che venga rovinato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Contestato dai tifosi del Barcellona e trattato con distacco dal presidente, considerando che Koeman era stato scelto dal predecessore, il tecnico olandese non sarà ricordato al Camp Nou per la vittoria di trofei da museo, ma in compenso ha avuto l'intuito ...O almeno così la racconta, per il quale il Barca diè stato praticamente un pacco.ha detto che secondo le informazioni fornite, il consiglio riteneva di potersi permettere ...L'ex presidente del Barcellona Josep Bartomeu ha svelato un retroscena di mercato riguardo al gioiellino Ansu Fati: nel 2020 ha rifiutato 150 milioni per il cartellino del calciatore ...L'ex presidente del Barcellona Bartomeu ha parlato dell'addio di Leo Messi causato anche dalle scelte sbagliate durante la sua gestione ...