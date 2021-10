La ricerca su Google da mobile sta per diventare più comoda (Di venerdì 15 ottobre 2021) Cambio di fruizione. L’ultima novità di Google mobile arriva dagli Stati Uniti dove sta partendo un aggiornamento che farà scomparire – nella modalità di ricerca da smartphone – quell’etichetta “vedi altro” che impone un “tocco” sullo schermo per poter procedere con la visione di altri risultati. Adesso, almeno Oltreoceano, quell’interruzione nello scorrimento non ci sarà più. LEGGI ANCHE > Google fa causa a Epic Games per aver aggirato le commissioni da vendita in-app Una novità che può sembrare di poco conto, ma che ottimizza la fase di ricerca. Almeno da Google mobile. All’atto pratico – come spiega lo stesso gigante del Tech in una nota pubblicata sul suo blog – il principio è molto semplice: «Anche se spesso puoi trovare quello che stai cercando nei primi ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Cambio di fruizione. L’ultima novità diarriva dagli Stati Uniti dove sta partendo un aggiornamento che farà scomparire – nella modalità dida smartphone – quell’etichetta “vedi altro” che impone un “tocco” sullo schermo per poter procedere con la visione di altri risultati. Adesso, almeno Oltreoceano, quell’interruzione nello scorrimento non ci sarà più. LEGGI ANCHE >fa causa a Epic Games per aver aggirato le commissioni da vendita in-app Una novità che può sembrare di poco conto, ma che ottimizza la fase di. Almeno da. All’atto pratico – come spiega lo stesso gigante del Tech in una nota pubblicata sul suo blog – il principio è molto semplice: «Anche se spesso puoi trovare quello che stai cercando nei primi ...

Advertising

giornalettismo : Come cambierà la modalità di ricerca da #Google mobile - imhigh_on_life : RT @horrorvaacuii: questo è quello che succede quando alla conduzione di un programma metti gente che non sa manco cosa di cosa sta andando… - Masssss981 : @Rosy87234986 @zona_bianca Mai cercato TACHIPIRINA e vigile attesa su Google ? Hai mai fatto una ricerca usando la… - horrorvaacuii : non ho nemmeno mai studiato il latino però grazie a dio so fare una ricerca su google - sommobaglio : @luigisky2 @radiosilvana @CompagnoHoppi Fatti una ricerca su google, è gratis e rapido -

Ultime Notizie dalla rete : ricerca Google YouTube Music, ecco come Google fa concorrenza a Spotify ...nata YouTube Music? La strategia di Google YouTube Music nacque per la specifica volontà di Google ... in base a ricerche recenti, più del 90% delle persone che entrano nella piattaforma è alla ricerca ...

GLI OMISSIS DEL LUGLIO MUSICALE? Questa volta è andata a spulciare tra quelle del Luglio Musicale e la ricerca, secondo quanto fa ... se ne va sino a Novara a cercarla? Che sia un'esperta a livello internazionale? Allora vai su google ...

Google: in arrivo lo scorrimento continuo per i risultati di ricerca su mobile Telefonino.net Clausole vessatorie, Antitrust obbliga Google a trasparenza In questi giorni sulla home page del motore di ricerca compare una notifica resa obbligatoria dall'Autorità per tutelare i consumatori che utilizzano l'archiviazione di Google Drive ...

Carolyn Smith: la sua battaglia contro il cancro non è ancora finita Carolyn Smith cancro: la giudice di Ballando con le stelle sta ancora affrontando la malattia che l’ha colpita nel lontano 2015.

...nata YouTube Music? La strategia diYouTube Music nacque per la specifica volontà di... in base a ricerche recenti, più del 90% delle persone che entrano nella piattaforma è alla...Questa volta è andata a spulciare tra quelle del Luglio Musicale e la, secondo quanto fa ... se ne va sino a Novara a cercarla? Che sia un'esperta a livello internazionale? Allora vai su...In questi giorni sulla home page del motore di ricerca compare una notifica resa obbligatoria dall'Autorità per tutelare i consumatori che utilizzano l'archiviazione di Google Drive ...Carolyn Smith cancro: la giudice di Ballando con le stelle sta ancora affrontando la malattia che l’ha colpita nel lontano 2015.