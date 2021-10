Juventus: Romagnoli possibile erede di Chiellini (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Juventus ha messo nel mirino Alessio Romagnoli come possibile erede di Giorgio Chiellini. Il difensore romano è in scadenza di contratto con il Milan ma difficilmente rinnoverà, con i bianconeri pronti ad inserirsi per tentare il colpo a parametro zero. Juventus: Romagnoli erede di Chiellini? Se ne saprà di più nei prossimi giorni quando dovrebbe esserci un incontro chiarificatore tra l’agente del giocatore, Mino Raiola, e la dirigenza rossonera. Ma, da quanto filtra, non regna molto ottimismo vista la distanza tra le parti. Attualmente Romagnoli percepisce 6 milioni di euro a stagione, ne vorrebbe almeno 8. Una richiesta che difficilmente sarà accettata dal Milan, che propone un ingaggio al ribasso. Su queste ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 ottobre 2021) Laha messo nel mirino Alessiocomedi Giorgio. Il difensore romano è in scadenza di contratto con il Milan ma difficilmente rinnoverà, con i bianconeri pronti ad inserirsi per tentare il colpo a parametro zero.di? Se ne saprà di più nei prossimi giorni quando dovrebbe esserci un incontro chiarificatore tra l’agente del giocatore, Mino Raiola, e la dirigenza rossonera. Ma, da quanto filtra, non regna molto ottimismo vista la distanza tra le parti. Attualmentepercepisce 6 milioni di euro a stagione, ne vorrebbe almeno 8. Una richiesta che difficilmente sarà accettata dal Milan, che propone un ingaggio al ribasso. Su queste ...

Advertising

Gazzetta_it : La Juve pensa al dopo-Chiellini: fari su Romagnoli, è in scadenza col Milan - zazoomblog : Juventus: si punta a Romagnoli per il dopo Chiellini - #Juventus: #punta #Romagnoli #Chiellini - misorecordsuk : Calciomercato Juve: per il dopo-Chiellini fari su Romagnoli in scadenza col Milan #Juve #Juventus - Milannews24_com : Romagnoli Juventus: i bianconeri pensano al difensore del Milan - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - La #Juventus vuole #Romagnoli: il punto -