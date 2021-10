Incendio Airola: primi dati dal monitoraggio Arpac. Scuole ancora chiuse (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiAirola (Bn) – Inquinanti atmosferici. Sono disponibili i primi risultati del monitoraggio del campionatore ad alto flusso per la determinazione della concentrazione di diossine e furani dispersi in atmosfera nel corso dell’Incendio che, lo scorso 13 ottobre, si è sviluppato nella zona industriale di Airola (Benevento), interessando i capannoni della Sapa, azienda che produce componenti in plastica per settore automotive. Gli esiti analitici relativi ai campioni prelevati da personale tecnico del Dipartimento provinciale di Benevento, processati presso l’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche, relativi a un periodo di campionamento di 12 ore tra le 23:00 del 13 e le 12:00 del 14 ottobre, riportano un valore di concentrazione di diossine e furani (PCDD-PCDF) in aria pari a 0,51 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Bn) – Inquinanti atmosferici. Sono disponibili irisultati deldel campionatore ad alto flusso per la determinazione della concentrazione di diossine e furani dispersi in atmosfera nel corso dell’che, lo scorso 13 ottobre, si è sviluppato nella zona industriale di(Benevento), interessando i capannoni della Sapa, azienda che produce componenti in plastica per settore automotive. Gli esiti analitici relativi ai campioni prelevati da personale tecnico del Dipartimento provinciale di Benevento, processati presso l’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche, relativi a un periodo di campionamento di 12 ore tra le 23:00 del 13 e le 12:00 del 14 ottobre, riportano un valore di concentrazione di diossine e furani (PCDD-PCDF) in aria pari a 0,51 ...

