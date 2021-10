I sauditi vogliono una nuova Supercoppa: pronti 200 mln (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’Arabia Saudita mette ancora nel mirino la Serie A, puntando la Supercoppa italiana. Secondo quanto riportato da MF – Milano Finanza, dai sauditi è arrivata una proposta da circa 200 milioni per rinnovare l’accordo per ospitare in Arabia la Supercoppa per i prossimi 6 anni. Una offerta migliorativa rispetto a quella del contratto attualmente in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’Arabia Saudita mette ancora nel mirino la Serie A, puntando laitaliana. Secondo quanto riportato da MF – Milano Finanza, daiè arrivata una proposta da circa 200 milioni per rinnovare l’accordo per ospitare in Arabia laper i prossimi 6 anni. Una offerta migliorativa rispetto a quella del contratto attualmente in L'articolo

I sauditi e la tripla rivoluzione del pallone
I sauditi vogliono cambiare il calcio. Dopo aver acquistato il Newcastle, storico club inglese, ora stanno accelerando sul Mondiale ogni due anni.

Yemen, la petroliera Safer è una bomba ecologica ad orologeria - E i ribelli chiedono soldi per avvicinarsi
L'Onu ha chiesto agli Houthi il permesso di ispezionare la nave, ma i ribelli vogliono che la Safer ... La pericolosità della situazione è stata messa in evidenza dagli esperti sauditi e da quelli dell'...

I sauditi e la tripla rivoluzione del pallone ilGiornale.it I sauditi vogliono una nuova Supercoppa: pronti 200 milioni L’Arabia Saudita mette ancora nel mirino la Serie A, puntando la Supercoppa italiana. Secondo quanto riportato da MF – Milano Finanza, dai sauditi è arrivata una proposta da circa 200 milioni per rinn ...

Il Newcastle sogna con il fondo PIF: "Adesso i tifosi vogliono Mbappé e Messi"
C'è grande euforia a Newcastle per l'acquisto del club da parte del Public Investiment Fund. I tifosi si sono riversati in strada dopo l'ufficialità e adesso sognano in grande.

cambiare il calcio. Dopo aver acquistato il Newcastle, storico club inglese, ora stanno accelerando sul Mondiale ogni due anni. È questo uno dei temi più discussi in ambito ...L'Onu ha chiesto agli Houthi il permesso di ispezionare la nave, ma i ribelliche la Safer ... La pericolosità della situazione è stata messa in evidenza dagli espertie da quelli dell'...L’Arabia Saudita mette ancora nel mirino la Serie A, puntando la Supercoppa italiana. Secondo quanto riportato da MF – Milano Finanza, dai sauditi è arrivata una proposta da circa 200 milioni per rinn ...C’è grande euforia a Newcastle per l’acquisto del club da parte del Public Investiment Fund. I tifosi si sono riversati in strada dopo l’ufficialità e adesso sognano in grande. Jonjo Shelvey, uno dei ...