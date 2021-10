GUIDA TV 15 OTTOBRE 2021: UN VENERDÌ TRA TALE E QUALE SHOW, GFVIP E GENITORI QUASI PERFETTI (Di venerdì 15 ottobre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 21:25TALE e QUALE SHOWTALEnt 21:20The Good Doctor 1°TvSerie Tv 21:20GENITORI QUASI PERFETTI 1°TvFilm 21:25Quarto GradoAttualità 21:45Grande Fratello VipReality 21:20Rambo: Last Blood 1°TvFilm 21:15Propaganda LiveAttualità 21:30Gomorra: La SerieSerie Tv 21:35Fratelli di CrozzaIntrattenimento https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2021/10/InShot 20211015 111250424.mp4 SUPERTOTOSHARE “STAR IN THE STAR” – 1.920.000 11.25%1) FUCSIA 9 PUNTI 12,21% 0,96% 2) ZEUS 7 PUNTI 12,85% 1,60% 3) GIU 5 PUNTI 13,50% ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 15 ottobre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 21:25nt 21:20The Good Doctor 1°TvSerie Tv 21:201°TvFilm 21:25Quarto GradoAttualità 21:45Grande Fratello VipReality 21:20Rambo: Last Blood 1°TvFilm 21:15Propaganda LiveAttualità 21:30Gomorra: La SerieSerie Tv 21:35Fratelli di CrozzaIntrattenimento https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads//10/InShot1015 111250424.mp4 SUPERTOTOSHARE “STAR IN THE STAR” – 1.920.000 11.25%1) FUCSIA 9 PUNTI 12,21% 0,96% 2) ZEUS 7 PUNTI 12,85% 1,60% 3) GIU 5 PUNTI 13,50% ...

