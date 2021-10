Green pass, prof universitari creano "Coscienze critiche": "No a imposizione" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Nasce "Coscienze critiche" la prima associazione formalmente registrata che intende convogliare il dissenso dei professori universitari contro il Green pass. "E' un contenitore che accoglie il dissenso al politicamente corretto, che tenterà di dare una lettura ed una definizione dei problemi autenticamente scientifica e umanistica perché fondata sul dubbio e la ricerca". A dare l'annuncio all'Adnkronos è Lorenzo Maria Pacini, professore di filosofia politica ad Unidolomiti di Belluno, tra i portavoce degli oltre 1000 docenti universitari firmatari del dissenso alla certificazione verde e dei numerosi altri simpatizzanti del gruppo, che afferma: "l'Associazione è stata costituita una decina di giorni fa. Potrebbe diventare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Nasce "" la prima associazione formalmente registrata che intende convogliare il dissenso deiessoricontro il. "E' un contenitore che accoglie il dissenso al politicamente corretto, che tenterà di dare una lettura ed una definizione dei problemi autenticamente scientifica e umanistica perché fondata sul dubbio e la ricerca". A dare l'annuncio all'Adnkronos è Lorenzo Maria Pacini,essore di filosofia politica ad Unidolomiti di Belluno, tra i portavoce degli oltre 1000 docentifirmatari del dissenso alla certificazione verde e dei numerosi altri simpatizzanti del gruppo, che afferma: "l'Associazione è stata costituita una decina di giorni fa. Potrebbe diventare il ...

