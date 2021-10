Green pass, a Trieste protestano i portuali. Il leader: "Nessun blocco, chi vuole lavora" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nei giorni scorsi il Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste ha annunciato, a partire da oggi, 15 ottobre, il blocco "a oltranza" del porto per protestare contro l'obbligo di Green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro. "Non c'è Nessun blocco, chi vuole lavorare lo fa" , ha detto Stefano Puzzer, il leader della protesta no Green pass in corso al porto di Trieste, nel giorno in cui entra in vigore l'obbligo di avere il certificato verde per andare al lavoro nelle imprese pubbliche e private. Alcuni lavoratori portuali non hanno aderito alla manifestazione e hanno regolarmente raggiunto la loro ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nei giorni scorsi il Coordinamento deitoridiha annunciato, a partire da oggi, 15 ottobre, il"a oltranza" del porto per protestare contro l'obbligo diper poter accedere ai luoghi di lavoro. "Non c'è, chire lo fa" , ha detto Stefano Puzzer, ildella protesta noin corso al porto di, nel giorno in cui entra in vigore l'obbligo di avere il certificato verde per andare al lavoro nelle imprese pubbliche e private. Alcunitorinon hanno aderito alla manifestazione e hanno regolarmente raggiunto la loro ...

