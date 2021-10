Gol di Mbappé in Francia - Spagna, Rosetti: 'Uefa pronta a cambiare la regola' (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Uefa riscriverà la regola del fuorigioco dopo il gol di Mbappé che ha regalato alla Francia il successo sulla Spagna nella finale di Nations League. Molto criticato in Spagna , l'arbitro inglese ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lariscriverà ladel fuorigioco dopo il gol diche ha regalato allail successo sullanella finale di Nations League. Molto criticato in, l'arbitro inglese ...

pisto_gol : Non sono d’accordo con l’interpretazione arbitrale sul gol di MBappe; sulla partenza dell’azione il francese è in f… - capuanogio : A proposito del gol di #Mbappe in #FranciaSpagna ?? - sportli26181512 : Spagna-Francia, Rosetti: 'Gol di Mbappé? Decisione giusta ma la regola è da migliorare': Dopo le polemiche scaturit… - SkySport : Spagna-Francia, l'Uefa chiarisce: 'Gol di Mbappé? Decisione giusta ma... #SkySport #SpagnaFrancia #Uefa #Mbappé - Gazzetta_it : Gol di Mbappé in Francia-Spagna, Rosetti: 'Uefa pronta a cambiare la regola' -

Rosetti: 'Gol di Mbappé regolare, ma la norma è contraddittoria. Sono già in contatto con l'Ifab' ... presidente della commissione arbitri della UEFA, è tornato a parlare del discusso episodio della finale di Nations League tra Spagna e Francia e il gol realizzato da Mbappé in posizione sospetta. 'L'...

... presidente della commissione arbitri della UEFA, è tornato a parlare del discusso episodio della finale di Nations League tra Spagna e Francia e il gol realizzato da Mbappé in posizione sospetta. 'L'...