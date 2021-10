Fabio Tuiach | chi è il portuale e pugile ex Lega e Forza Nuova delle proteste “No Green Pass” di Trieste

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Uomini e donne giunti da Milano, da Padova, da Varese, che lavorano nel settore della sanità, nel comparto pubblico, e poi vaccinati e no vax: è l’eterogenea folla che sta manifestando davanti ai cancelli del Varco 4 del Molo VII di. Qualcuno ha intonato cori e, dispersi nella folla, a tratti si sono persino uditi suonare dei corni. Lo sciopero è iniziato a mezzanotte ma qualcuno ha cominciato ad arrivare soltanto intorno alle 6, poi dalle 8 in poi la folla è aumentata a vista d’occhio, fino ad arrivare a 7mila in tarda mattinata. Con essa anche le forze dell’ordine, giunte con autoblindo. Più gruppi, con cartelli e anche strumenti musicali, si sono fatti largo tra la folla giungendo fino al Varco. Alcuni di estrema sinistra, altri di destra come CasaPound e. In tutti i casi, però, i portuali che presidiano ...

Advertising

LuisaRagni : RT @AlekosPrete: Ecco chi muove le proteste dei portuali di Trieste. Fabio Tuiach, consigliere comunale eletto con la Lega e poi passato a… - pippopapi : RT @RiccardoGavazza: Dite al consigliere comunale Fabio Tuiach, che oggi a Trieste a favor di telecamera ha indossato gli abiti del portual… - OrOrdituro : Signore e signore del mondo #Twitter, questo è Fabio Tuiach “capo popolo” del #NoGreenPassObligatorio dei… - manolo_loop : @ippolit54874962 Avevo girato ieri l'articolo perché mi sembra contenga dei punti molto condivisibili. Dopodiché a… - Petartrzz : RT @albolivieri: Dopo questi interventi Fabio Tuiach ha tentato di prendere il microfono e quando gli è stato impedito ha colpito con un pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Tuiach

C'è stato qualche attimo di tensione quando, ex consigliere comunale noto per le sue posizioni estremiste ed ex pugile, ha tentato di impedire a un'auto di entrare. Subito sono accorsi ...C'è da scommettere che un posto in questa galleria avrà, da stamattina,. Ex pugile quarantunenne, ex consigliere comunale eletto con la Lega " da cui fu espulso (ma solo due anni fa) per ...'Ero consigliere comunale, fino a quando non mi sono schierato e mi hanno fatto fuori. Noi portuali abbiamo sempre lavorato anche quando e' ...La folla intorno, per allentare la tensione, ha intonato qualche canzone tipicamente triestina e subito dopo c’è stato uno scroscio di applausi C’è stato qualche attimo di tensione quando Fabio Tuiach ...