Conte attende una big | rifiutato un altro club

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Antoniodopo l’esperienza vincente con l’Inter è attualmente senza una panchina. Il suo nome era stato accostato alla panchina del Newcastle. La nuova società faraonica aveva scelto lui per sostituire Steve Bruce.ha peròl’offerta ed è intenzionato ad aspettare una big europea. Secondo quanto riportato dal Mirror non solo l’ex allenatore della Juventus avrebbela squadra bianconera. Infatti anche Brendan Rodgers avrebbe preso la stessa decisione. Attualmente i maggiori candidati per la panchina del Newcastle sono Lampard e Gerrard. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Guido44895392 : Dopo che Virginia Raggi ha preso un caffè con Michetti e ha detto che non avrebbe dato indicazioni di voto,si atten… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte attende

CalcioMercato.it

Antonioe Brendan Rodgers erano i nomi in cima alla lista della nuova proprietà, ma nessuno dei due sembra interessato a subentrare sulla panchina dei Toon. Entrambi vorrebbero un club più ...... si è parlato già a fine 2020, in occasione della legge di bilancio 2021 sfornata dal governo... E il Mefuna risposta. Il 27 c'è il cda UniCredit per la trimestrale che potrebbe ...Continuano i casting per la panchina del Newcastle: il successore di Bruce potrebbe essere un inglese ed è sfida tra ex compagni di nazionale ...Inzaghi come Conte'' titola il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi proiettandosi sulla sfida tra Lazio e Inter in programma sabato. Parla uno degli ex della gara: Angelo Peruzzi. L'ex portiere ...