Cgil | Calenda | ' piattaforma manifestazione sbagliata e non aperta a tutti'

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Io avevo aderito allaimmediatamente, i sindacati sono una istituzione democratica e vanno preservati, unacontro un gesto di violenza fascista. Ora mi trovo non più solo quello ma unapolitica e sociale, secondo me completamente, che non può esserci se si vuole fare una grandedi, dove dovrebbero esserci anche i rappresentanti della destra". Lo ha detto Carlo, a Tagadà, parlando delladelladi domani.

Ultime Notizie dalla rete : Cgil Calenda

Roma, 15 ott (Adnkronos) – "Io avevo aderito alla manifestazione immediatamente, i sindacati sono una istituzione democratica e vanno preservati, una manifestazione contro un gesto di violenza fascista. Ora mi trovo non più solo quello ma una manifestazione politica e sociale, secondo me completamente sbagliata, che non può esserci se si vuole fare una grande manifestazione di unità, dove dovrebbero esserci anche i rappresentanti della destra". Lo ha detto Carlo Calenda, a Tagadà, parlando della manifestazione della Cgil di domani.