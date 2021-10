Calciomercato Juventus, le ultime: occhio a Inter e Napoli, la Juve punta ai colpi a zero (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’Inter si inserisce per il centrocampista Che la Juventus sia alla ricerca di un centrocampista per rinforzare il reparto in mezzo al campo nelle prossime sessioni di mercato non è un segreto, ma sono più di uno i profili che il club sta sondando al momento. Oltre ai nomi ormai noti di Paul Pogba e Aurelian Tchouameni, nelle scorse settimane è uscito anche quello di Donny Van De Beek. Il centrocampista olandese, infatti, non sta trovando lo spazio sperato all’Interno del progetto del Manchester United ed è sempre più probabile il suo addio al club. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Tchouameni: aumenta la concorrenza Non solo la Juve, però, monitora il giocatore da vicino. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Fichajes.net, anche ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’si inserisce per il centrocampista Che lasia alla ricerca di un centrocampista per rinforzare il reparto in mezzo al campo nelle prossime sessioni di mercato non è un segreto, ma sono più di uno i profili che il club sta sondando al momento. Oltre ai nomi ormai noti di Paul Pogba e Aurelian Tchouameni, nelle scorse settimane è uscito anche quello di Donny Van De Beek. Il centrocampista olandese, infatti, non sta trovando lo spazio sperato all’no del progetto del Manchester United ed è sempre più probabile il suo addio al club. LEGGI ANCHE:, Tchouameni: aumenta la concorrenza Non solo la, però, monitora il giocatore da vicino. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Fichajes.net, anche ...

