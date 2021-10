TSMC | utili in aumento del 13 | 8% nel 3° trimestre 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (), il più grande produttori di semiconduttori al mondo, ha registrato un fatturato consolidato di 414,67 miliardi di NT$ (circa 12,7 miliardi di euro), un utile netto di 156,26 miliardi di NT$ (circa 4,8 miliardi di euro) e un utile diluito per azione di 6,03 NT$ (1,08 dollari per ADR) per il terzoconclusosi il 30 settembre. Anno su anno, il fatturato del terzoè aumentato del 16,3%, mentre l’utile netto e l’utile per azione diluito sono aumentati del 13,8%. Rispetto al secondo, i risultati del terzohanno rappresentato undell’11,4% dei ricavi e undel 16,3% dell’utile netto. Le azioni di ...