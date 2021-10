Timori anche per manifestazione sabato a Roma Gip | ok custodia in carcere per i sei fermati

Advertising

g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Il sospettato dell'attacco di ieri sera a #Kongsberg, in #Norvegia, si era convertito all'Islam. Lo ha affermato la… - Michele_Arnese : RT @pietrogranero: - vincycernic2 : @incazzat4 Anche perché lei può farlo e ne ha tutte le potenzialità. Purtroppo invece ha confermato tutti i miei ti… - pietrogranero : - MarcG_69 : RT @Geopoliticainfo: ????Il sospettato dell'attacco di ieri sera a #Kongsberg, in #Norvegia, si era convertito all'Islam. Lo ha affermato la… -

Ultime Notizie dalla rete : Timori anche

Corriere della Sera

Attenzione altaper la manifestazione antifascista a Roma nel sabato che precede i ballottaggi. 'Volevamo fare solo un sit in di protesta' la difesa dei leader di Forza Nuova e dei no green pass: 'in piazza da ...'Ci sono statilegati alla radicalizzazione', ha detto ai giornalisti il funzionario di ...5 sul divano, in un atto di intimidazione per il quale avevaricevuto dal tribunale un ordine ...È sempre più vicina l’8a giornata di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Si parte sabato alle 15:00 con Spezia-Salernitana e si finisce con il posticipo Venezia-Fiorentina in programma lunedì alle ...Non solo Gaetano Castrovilli. Le buone notizie per la Fiorentina riguardano anche Nikola Milenkovic. Il difensore aveva saltato gli impegni della Serbia contro Azerbaigian e Lussemburgo per un problem ...