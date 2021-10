Ranieri: 'allenare fino a 80 anni? Potrei provarci' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Pensione? No, grazie. Claudio Ranieri è pronto all'ennesima scommessa di una straordinaria carriera da allenatore. Sabato alle 13,30 il tecnico romano esordirà nell'anticipo Premier - che vinse all ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Pensione? No, grazie. Claudioè pronto all'ennesima scommessa di una straordinaria carriera da allenatore. Sabato alle 13,30 il tecnico romano esordirà nell'anticipo Premier - che vinse all ...

Advertising

RaiSport : Pensione? No, grazie. Claudio #Ranieri è pronto al nuovo esordio in #PremierLeague, questa volta alla guida del… - sportface2016 : #Watford, #Ranieri non si pone limiti: 'Allenare fino a 80 anni, perché no? Il mio cervello è ancora giovane' - persemprecalcio : ????? Claudio #Ranieri è tirato a lucido. Voglia di smettere? Nemmeno l'ombra. Il tecnico romano rilancia, pronto ad… - SonGohan1908 : @B3ppe_malox Ma uno come conte non andrebbe mai comunque ad allenare una squadra di quel livello e fare i miracoli… -