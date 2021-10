Qatar 2022, vince il Messico di Lozano: ok gli Usa di McKennie (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non si ferma più il Messico del Tata Martino. Nella notte italiana la nazionale del napoletano Lozano ha battuto per 2 - 0 El Salvador nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Il Messico, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non si ferma più ildel Tata Martino. Nella notte italiana la nazionale del napoletanoha battuto per 2 - 0 El Salvador nelle qualificazioni ai Mondiali di. Il, ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Qualificazioni al Mondiale di #Qatar2022: lunedì al via la vendita dei biglietti per Italia-Svizz… - blab_live : #WCQ Qualificazioni #Mondiali #Qatar2022 in #Sudamerica: #pronostici e quote - sportli26181512 : Qualificazioni mondiali, McKennie in campo per 90'. Vince il Messico di Lozano: Notizie confortanti per Juventus e… - sportface2016 : Qualificazioni Mondiali #Qatar2022: prima vittoria per la Giamaica, tre punti anche per #Messico, #Usa e #Canada - ilnapolionline : QUAL. QATAR 2022 - Honduras-Messico 0-2, ammonito e 70 minuti per Lozano - -