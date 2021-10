No vax, minacce deliranti ai giornalisti. Il no green pass non c'entra nulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) ...( qui l'articolo ) ed esprimiamo piena solidarietà al collega Giovanni Balugani della Gazzetta di ... Giuseppe Leonelli Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori ... Leggi su lapressa (Di giovedì 14 ottobre 2021) ...( qui l'articolo ) ed esprimiamo piena solidarietà al collega Giovanni Balugani della Gazzetta di ... Giuseppe Leonelli Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori ...

Advertising

DSantanche : Le chat no vax inneggiano alle Br. Questo per dire che la violenza va condannata per ciò che è, cercare fantasmi da… - fran_palu : RT @RadioSavana: Dopo la clamorosa retromarcia sul green pass a Matteo Bassetti verrà assegnata una seconda scorta. Una per le minacce dei… - ADazados : RT @RadioSavana: Dopo la clamorosa retromarcia sul green pass a Matteo Bassetti verrà assegnata una seconda scorta. Una per le minacce dei… - AntonioMarine_3 : RT @RadioSavana: Dopo la clamorosa retromarcia sul green pass a Matteo Bassetti verrà assegnata una seconda scorta. Una per le minacce dei… - Mare09099675 : RT @RadioSavana: Dopo la clamorosa retromarcia sul green pass a Matteo Bassetti verrà assegnata una seconda scorta. Una per le minacce dei… -