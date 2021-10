Milan, finalmente buone notizie: Ibrahimovic, Calabria e Krunic si allenano in gruppo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arrivano finalmente buone notizie dall’ultimo allenamento del Milan: Ibrahimovic, Calabria e Krunic lavorano in gruppo finalmente Pioli può sorridere. Dopo aver masticato amaro per gli infortuni di Maignan e la positività di Theo, arriva finalmente una buona notizia per il tecnico rossonero che riguarda Zlatan Ibrahimovic, Davide Calabria e Rade Krunic. Secondo quanto riporta Sky Sport, tutti e tre i giocatori hanno lavorato con il gruppo nell’allenamento andato in scena a Milanello. È molto probabile – quindi – che possano strappare una convocazione per la sfida di sabato all’Hellas Verona di Tudor. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arrivanodall’ultimo allenamento dellavorano inPioli può sorridere. Dopo aver masticato amaro per gli infortuni di Maignan e la positività di Theo, arrivauna buona notizia per il tecnico rossonero che riguarda Zlatan, Davidee Rade. Secondo quanto riporta Sky Sport, tutti e tre i giocatori hanno lavorato con ilnell’allenamento andato in scena aello. È molto probabile – quindi – che possano strappare una convocazione per la sfida di sabato all’Hellas Verona di Tudor. L'articolo proviene da Calcio News ...

