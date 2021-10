Milan, che occasione per Tatarusanu: con il Verona tocca a lui (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'infortunio di Maignan del Milan spalanca le porte della titolarità a Tatarusanu, che ha la possibilità di dimostrare il suo valore Leggi su pianetamilan (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'infortunio di Maignan delspalanca le porte della titolarità a, che ha la possibilità di dimostrare il suo valore

Advertising

AntoVitiello : AC Milan comunica che Theo #Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a do… - AntoVitiello : AC Milan comunica che nella giornata odierna, Mike Maignan si è sottoposto ad un esame artroscopico che ha evidenzi… - PietroMazzara : AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a dom… - GiornoPer : RT @LouGirardiReal: Un giocatore abbastanza abbronzato del #Milan ha detto queste testuali parole: Fosse per me andrei via anche a Gennaio… - PalloneDi : Comunque se siete certi di un infortunio di un qualsiasi giocatore del Milan lo scrivete. Se non siete certi non fa… -