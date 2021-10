Mattarella “Il libro è un bene inestimabile per l’umanità” (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Salone del libro, giunto oggi alla sua trentatreesima edizione, costituisce un appuntamento fondamentale per la vita culturale del nostro Paese e il suo ritorno in presenza, dopo il tormentato periodo della pandemia, è per tutti motivo di grande soddisfazione. Durante l’emergenza Covid, i libri sono stati per molti cittadini un rifugio, un alleato, un’arma contro la solitudine e lo sconforto. Laddove il virus ci costringeva a distanziarci dagli altri, il libro ci ha permesso di avvicinarci a storie nuove, a personaggi diversi, a mondi inesplorati”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell’Associazione Culturale Torino la Città del libro, Silvio Viale.“Il libro è un bene inestimabile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Salone del, giunto oggi alla sua trentatreesima edizione, costituisce un appuntamento fondamentale per la vita culturale del nostro Paese e il suo ritorno in presenza, dopo il tormentato periodo della pandemia, è per tutti motivo di grande soddisfazione. Durante l’emergenza Covid, i libri sono stati per molti cittadini un rifugio, un alleato, un’arma contro la solitudine e lo sconforto. Laddove il virus ci costringeva a distanziarci dagli altri, ilci ha permesso di avvicinarci a storie nuove, a personaggi diversi, a mondi inesplorati”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente dell’Associazione Culturale Torino la Città del, Silvio Viale.“Ilè un...

Advertising

CorriereCitta : Mattarella “Il libro è un bene inestimabile per l’umanità” - blogsicilia : #notizie #sicilia Mattarella “Il libro è un bene inestimabile per l’umanità” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Il Salone del Libro, giunto oggi alla sua trentatreesima edizione, costituisce un appuntamento… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mattarella “Il libro è un bene inestimabile per l’umanità” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mattarella “Il libro è un bene inestimabile per l’umanità” - -