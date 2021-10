Macerata, 25enne tenuto sotto sequestro per giorni in attesa di riscatto: quattro arrestati (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un cittadino inglese di 25 anni è stato tenuto prigioniero in un appartamento a Monte San Giusto, vicino Macerata, per otto giorni. A liberarlo un blitz dei carabinieri che hanno arrestato quattro persone, tre uomini e una donna. Fra loro due sono stranieri, in regola sul territorio italiano: tutti sono residenti nel Maceratese. Molti gli aspetti ancora da chiarire. Il giovane era in vacanza in Italia da mesi e per lui, stando a quanto emerge dalle prime ricostruzioni, è stato chiesto un riscatto di 7mila euro: una cifra che insospettisce gli inquirenti. L’operazione è stata eseguita in meno 36 ore dai carabinieri del Ros (Raggruppamento operativo speciale), su input della National Crime Acency britannica, con il Nucleo operativo radiomobile della città marchigiana e i militari della caserma locale. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un cittadino inglese di 25 anni è statoprigioniero in un appartamento a Monte San Giusto, vicino, per otto. A liberarlo un blitz dei carabinieri che hanno arrestatopersone, tre uomini e una donna. Fra loro due sono stranieri, in regola sul territorio italiano: tutti sono residenti nel Maceratese. Molti gli aspetti ancora da chiarire. Il giovane era in vacanza in Italia da mesi e per lui, stando a quanto emerge dalle prime ricostruzioni, è stato chiesto undi 7mila euro: una cifra che insospettisce gli inquirenti. L’operazione è stata eseguita in meno 36 ore dai carabinieri del Ros (Raggruppamento operativo speciale), su input della National Crime Acency britannica, con il Nucleo operativo radiomobile della città marchigiana e i militari della caserma locale. Il ...

