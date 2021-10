Kyrie Irving e le voci sul ritiro: "Non ci credete" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nel corso di una diretta Instagram, Kyrie Irving ha fatto chiarezza sulla sua situazione. Il playmaker è stato sospeso dai Brooklyn Nets perché il suo status di non vaccinato gl impedisce di giocare ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nel corso di una diretta Instagram,ha fatto chiarezza sulla sua situazione. Il playmaker è stato sospeso dai Brooklyn Nets perché il suo status di non vaccinato gl impedisce di giocare ...

