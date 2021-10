Jorge Mendes |  «Cristiano Ronaldo merita il Pallone d’Oro più degli altri»

Advertising

CalcioNews24 : #JorgeMendes: «#CristianoRonaldo merita il #PallonedOro più degli altri» - DomPepeModerato : RT @haaalandismo: @TuttoMercatoWeb Jorge Mendes con le mosche sugli occhi il mio terzo - haaalandismo : @TuttoMercatoWeb Jorge Mendes con le mosche sugli occhi il mio terzo - ArmandaGelsomin : RT @TuttoMercatoWeb: Jorge Mendes si fa sentire: 'Nessuno merita il Pallone d'Oro più di Cristiano Ronaldo' - TuttoMercatoWeb : Jorge Mendes si fa sentire: 'Nessuno merita il Pallone d'Oro più di Cristiano Ronaldo' -

Ultime Notizie dalla rete : Jorge Mendes

TUTTO mercato WEB

... cioè economicamente impegnativo, affidandosi proprio a Campos e fiondandosi sugli assistiti di: grazie a 160 milioni di investimento, arrivarono nel principato James Rodríguez, Radamel ...Commenta per primoa Barcellona . Come riporta El Chiringuito , il manager portoghese incontrerà la dirigenza del club catalano per trattare il rinnovo di contratto di Ansu Fati , nuovo numero 10 dei ...Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, ha "assegnato" in anticipo il Pallone d'Oro al fuoriclasse portoghese. Ecco le sue parole riportate da Tmw: “I numeri di Cristiano Ronaldo dovrebbero ...Entornointeligente.com / ROMA. â?” Lo strapotere economico dei nuovi boss del calcio fa paura anche a chi era abituato a dominare, come il Barcellona, che reagisce cambiando rotta e puntando sui giova ...