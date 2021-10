Jannik Sinner in testa alla ATP Next Gen Race. L’azzurro già qualificato alle Finals di Milano, ma… (Di giovedì 14 ottobre 2021) Jannik Sinner si trova al comando della ATP Next Gen Race, ovvero la graduatoria che prende in considerazione i risultati stagionali dei tennisti under 21. Il giocatore italiano, questa notte eliminato da Taylor Fritz agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, resta in testa con 2595 punti all’attivo ed è già matematicamente qualificato alle Next Gen ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto della classifica. L’altoatesino, però, non dovrebbe prendere parte all’evento in programma a Milano dal 9 al 13 novembre, anche perché è attualmente in corsa per la qualificazione alle ATP Finals di Torino, il torneo riservato ai migliori otto giocatori del ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021)si trova al comando della ATPGen, ovvero la graduatoria che prende in considerazione i risultati stagionali dei tennisti under 21. Il giocatore italiano, questa notte eliminato da Taylor Fritz agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, resta incon 2595 punti all’attivo ed è già matematicamenteGen ATP, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto della classifica. L’altoatesino, però, non dovrebbe prendere parte all’evento in programma adal 9 al 13 novembre, anche perché è attualmente in corsa per la qualificazioneATPdi Torino, il torneo riservato ai migliori otto giocatori del ...

