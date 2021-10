Incendio nel Sannio | scuole chiuse in 4 comuni del Casertano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –oggi in quattrodela causa delle nube e delle polveri prodotte dall’sviluppatosi ieri in un’azienda di plastica di Airola, nel beneventano. Si tratta deidi Santa Maria a Vico, Arienzo, Cervino e San Felice a Cancello, tutti situati al confine con la provincia sannita a pochi chilometri da Airola. Il provvedimento è stato preso nella tarda serata di ieri dai quattro sindaci, che hanno invitato la popolazione a tenere le finestre, anche in considerazione delle norme anticovid che richiedono di arieggiare gli ambienti delle aule scolastiche, mentre con il protrarsi dell’non è possibile tenere le finestre aperte e far cambiare aria. L'articolo ...

