GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, alcuni dettagli sui trofei! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nelle scorse ore sono stati divulgati alcuni dettagli sui trofei od obiettivi di GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, la trilogia che comprenderà tre grandi titoli di Rockstar Se Rockstar sta dando l’impressione di essersi molto adagiata sugli allori e sui milioni e milioni di dollari di fatturato avuti grazie alle varie edizioni di GTA V (che arriverà anche su PS5 e Xbox Series X), l’azienda è recentemente riuscita a stupire i fan di vecchia data. Dopo numerosi rumor e voci di corridoio, è stata infatti annunciata la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, che arriverà nel corso dell’anno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S e Nintendo Switch, e durante il 2022 su dispositivi mobile (iOS e Android). La raccolta includerà ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nelle scorse ore sono stati divulgatisui trofei od obiettivi di GTA: The– The, la trilogia che comprenderà tre grandi titoli di Rockstar Se Rockstar sta dando l’impressione di essersi molto adagiata sugli allori e sui milioni e milioni di dollari di fatturato avuti grazie alle varie edizioni di GTA V (che arriverà anche su PS5 e Xbox Series X), l’azienda è recentemente riuscita a stupire i fan di vecchia data. Dopo numerosi rumor e voci di corridoio, è stata infatti annunciata la Grand Theft Auto: The– The, che arriverà nel corso dell’anno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S e Nintendo Switch, e durante il 2022 su dispositivi mobile (iOS e Android). La raccolta includerà ...

Advertising

tuttoteKit : GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, alcuni dettagli sui trofei! #Android #GTATheTrilogy #IOS #PC #PS4 #PS5… - NeoNDemoN95 : Ma dico io ai novax, nogreenpass e famiglia: ma createvi boh, una comunità sperduta in mezzo alle montagne come in… - CentroGarozzo : GTA: The Trilogy - The Definitive Edition su Android e iOS arriva nel 2022 - GoofyBat : @BabyJokerLive MH the mf mini gun in gta 5 directors mode infinite ammo - GamingToday4 : GTA: The Trilogy – The Definitive Edition è realtà! -