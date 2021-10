Green Pass, Fp Cisl: “Criticità nella pubblica amministrazione” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il Green Pass non può essere una sorta di surrogato al vaccino, sicuramente è un incentivo ma la strada maestra resta l’obbligo vaccinale“. E’ quanto afferma Lorenzo Medici, segretario generale della Funzione pubblica Cisl Campania, secondo il quale “nella pubblica amministrazione ci sono troppe Criticità da affrontare e la fase dei controlli resta la parte più delicata: tra vincoli del garante sulla privacy e chi esegue materialmente i controlli si prospetta un decollo non facile del dispositivo”. “Vero è – aggiunge Medici – che le linee guida prevedono controlli a campione almeno per il 20 per cento dei lavoratori nella parte antimeridiana, ma ci sono da considerare anche tutti i lavoratori delle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ilnon può essere una sorta di surrogato al vaccino, sicuramente è un incentivo ma la strada maestra resta l’obbligo vaccinale“. E’ quanto afferma Lorenzo Medici, segretario generale della FunzioneCampania, secondo il quale “ci sono troppeda affrontare e la fase dei controlli resta la parte più delicata: tra vincoli del garante sulla privacy e chi esegue materialmente i controlli si prospetta un decollo non facile del dispositivo”. “Vero è – aggiunge Medici – che le linee guida prevedono controlli a campione almeno per il 20 per cento dei lavoratoriparte antimeridiana, ma ci sono da considerare anche tutti i lavoratori delle ...

