Green pass 15 ottobre: allarme sicurezza per aeroporti, porti, fabbriche e treni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alcune manifestazioni, ancorché non autorizzate, sono annunciate. Altre potrebbero nascere spontaneamente oppure essere state preparate grazie al "passaparola" sui social . Per questo il 15 ottobre, ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alcune manifestazioni, ancorché non autorizzate, sono annunciate. Altre potrebbero nascere spontaneamente oppure essere state preparate grazie al "aparola" sui social . Per questo il 15, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - brugnolovpl : @marattin In effetti è un Paese strano. Abbiamo un Governo, dove in pratica state tutti 'affasciati' insieme, che i… - sollevotutto : RT @NicolaPorro: #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? -