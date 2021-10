Grande Fratello Vip, “Francesca Cipriani e altri concorrenti della Casa squalificati”. Ma è tutto uno scherzo per Giucas Casella (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra i 22 concorrenti del Grande Fratello Vip 6, se ce n’è uno ben voluto da tutti è sicuramente Giucas Casella. Per questo i ragazzi e le ragazze della Casa hanno ben pensato di architettare uno scherzo ai suoi danni. Andiamo con ordine. In un primo momento Sophie Codegoni ha proposto di prendersela col malcapitato illusionista nel corso della notte tra il 12 e il 13 ottobre. Idea modificata da Aldo Montano, il quale ha voluto coinvolgere subito pressoché tutti gli inquilini della Casa. L’ex campione di scherma ha chiamato Casella in giardino e, con una scusa, lo ha trattenuto fuori mentre lui e gli altri concorrenti si sono andati a nascondere nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra i 22delVip 6, se ce n’è uno ben voluto da tutti è sicuramente. Per questo i ragazzi e le ragazzehanno ben pensato di architettare unoai suoi danni. Andiamo con ordine. In un primo momento Sophie Codegoni ha proposto di prendersela col malcapitato illusionista nel corsonotte tra il 12 e il 13 ottobre. Idea modificata da Aldo Montano, il quale ha voluto coinvolgere subito pressoché tutti gli inquilini. L’ex campione di scherma ha chiamatoin giardino e, con una scusa, lo ha trattenuto fuori mentre lui e glisi sono andati a nascondere nel ...

Advertising

GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: Tutta la verità sul latte: la parola agli esperti dopo le fake news su cancro e sordità rilanciate da Joe Squillo al Gran… - crazylo91591062 : Io ho bisogno di crearmi un gruppo per dire cazzate o per parlare del grande fratello o di cose generali. -