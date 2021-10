Golf | cancellati per Covid gli Australian Open 2022

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’emergenza a livello sanitario e le varie restrizioni ancora presenti sui viaggi continuano a bloccare, in parte, il mondo dello sport dopo la pandemia legata al-19. Soprattutto per quanto riguarda l’Oceania i problemi non sono ancora risolti: è arrivata oggi la notizia della definitiva cancellazione per glidi. Il torneoo salta sia tra gli uomini che tra le donne. La manifestazione maschile era in programma inizialmente a fine novembre, ma gli organizzatori si erano convinti a posticiparla ad inizio, così come quella delle donne. Photo LiveMedia/Fabrizio Corradetti

Il torneo maschile come quello femminile. Saltano gli Australian Open di golf. Per il perdurare dell'emergenza sanitaria e le restrizioni di viaggio sono stati cancellati entrambi gli eventi. La competizione maschile - vinta in passato da giocatori, tra gli altri, del calibro di Jack Nicklaus, Gary Player, Greg Norman e Tiger Woods - era in programma a fine novembre, ma gli organizzatori si erano convinti a posticiparla ad inizio 2022, così come quella delle donne.