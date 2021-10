Genoa | idea Giuntoli per il ruolo di ds | la posizione del Napoli

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilpensa a Cristianoper ildi direttore sportivo: è la nuovadel fondo 777 Partners Ilvorrebbe Cristianocome direttore sportivo a partire dalla prossima stagione. Il dirigente è legato fino al 2024 al, club che non intende al momento privarsi di uno degli uomini-mercato migliori della Serie A. Come riportato da Tuttosport, il fondo americano 777 Partners effettuerà un tentativo nel corso dei prossimi mesi, studiando la strategia più adatta per convinceread accettare la proposta rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In sette giorni potrebbero cambiare diverse situazioni per il. La Gazzetta dello Sport oggi ... Intanto, i nuovi proprietari americani pensano al nuovo presidente rossoblù: l'non è quella di ...Siamo una squadra diversa dal solito' " Evidens nasce da un'di decine di anni fa di Angelo ...> (AGW) Ambasciatore di Genova nel Mondo (Incaricato Onorario) (AGW) - Ambassador ofin the ...Calciomercato Genoa: esonero immediato, c’è il ribaltone. Rivoluzione in casa Genoa, con la società che cambia e possibili decisione societarie in arrivo nelle prossime settimane. In questo momento un ...Il Genoa non è contento dell'andamento della squadra. La nuova dirigenza starebbe pensando ad un cambio in panchina, con Gattuso in pole.