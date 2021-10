Dell'Utri su Berlusconi al Quirinale: 'Improbabile, ma lui ha realizzato cose impossibili' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Marcello Dell'Utri, ex senatore, fondatore di Publitalia, ex detenuto a Rebibbia, si è raccontato in una lunga intervista al Foglio, confermando che Silvio Berlusconi gli baciava le mani e lo chiamava ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021) Marcello, ex senatore, fondatore di Publitalia, ex detenuto a Rebibbia, si è raccontato in una lunga intervista al Foglio, confermando che Silviogli baciava le mani e lo chiamava ...

'Berlusconi al Quirinale? Improbabile, ma lui è un realizzatore di utopie' Conferma che Silvio Berlusconi gli baciava le mani e lo chiamava don Dell'Utro. Marcello Dell'Utri, ex senatore, fondatore di Publitalia, ex detenuto a Rebibbia, si racconta in una lunga intervista al Foglio. Sono i racconti di una amicizia con Silvio Berlusconi che risale ai tempi dell'...

"Berlusconi al Quirinale? Improbabile, ma lui è un realizzatore di utopie" Marcello Dell'Utri al Foglio: "Grazie a lui ho fatto cose che altri non fanno in dieci vite. Ne è valsa la pena, ho vissuto" ...

