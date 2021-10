Calciomercato Juve | novità sull’affare Rudiger | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 ottobre 2021): dalla Spagna fanno il punto, mettendo i bianconeri in secondo piano Lapensa acome rinforzo per la difesa a parametro zero. Ma i bianconeri non sono gli unici ad aver messo gli occhi sul difensore del Chelsea. Secondo quanto riferisce As, infatti, perè forte la concorrenza che arriva dalla Spagna. Sia il Barcellona che il Real Madrid vorrebbero sfruttare l’occasione per prendere il centrale difensivo tedesco. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.