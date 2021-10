Auto usate, fusione CarNext-Constellation dà vita a più grande marketplace digitale europeo (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Constellation Automotive Group, il più grande marketplace digitale di Auto usate integrato verticalmente in Europa, ha annunciato l’acquisizione di CarNext, marketplace digitale B2B e B2C di Auto usate leader in 22 aree geografiche in Europa. L’unione dà vita a un colosso con vendite di oltre 2,5 milioni di Auto all’anno, per un valore lordo (GMV – Gross Merchandise Value) di 21 miliardi di euro. “Sono lieta che CarNext si unisca al Gruppo Constellation – ha detto Avril Palmer-Baunack, Executive Chairman di Constellation – CarNext è stata una delle prime aziende in Europa ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) –motive Group, il piùdiintegrato verticalmente in Europa, ha annunciato l’acquisizione diB2B e B2C dileader in 22 aree geografiche in Europa. L’unione dàa un colosso con vendite di oltre 2,5 milioni diall’anno, per un valore lordo (GMV – Gross Merchandise Value) di 21 miliardi di euro. “Sono lieta chesi unisca al Gruppo– ha detto Avril Palmer-Baunack, Executive Chairman diè stata una delle prime aziende in Europa ...

