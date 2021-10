Ambra Angiolini punge Allegri: «Dopo uno zero c’è sempre un inizio» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ambra Angiolini ha raccontato a Radio Capital il suo stato d’animo Dopo la rottura con Massimiliano Allegri: le sue dichiarazioni Ambra Angiolini ha raccontato a Radio Capital il suo stato d’animo Dopo la rottura con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021)ha raccontato a Radio Capital il suo stato d’animola rottura con Massimiliano: le sue dichiarazioniha raccontato a Radio Capital il suo stato d’animola rottura con Massimiliano, allenatore della Juventus. Esiste per tutti il giorno, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giornoperché quello che segue loun une negli inizi non si conosce la sconfitta L'articolo proviene da Calcio News 24.

