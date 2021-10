“Agnelli ha fatto un grande errore” | la stilettata dell’ex Juventus

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Boniek torna a parlare della decisione presa dalladi negargli la stella allo Stadium. Duro attacco verso. Prima assegnata, poi tolta sulla base di alcune pressioni ricevute. Continua a far discutere la decisione adottata in passato dalladi rimuovere, dall’attuale Allianz Stadium, la stella dedicata a Zbigniew Boniek. Inserito tra i cinquanta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

pier_pezz : RT @iamnotaheroine: @SCUtweet Beh, la UEFA continua a ripetere da mesi che il calcio appartiene ai tifosi, lui è vicepresidente UEFA, quind… - juv3ntin0vero : RT @iamnotaheroine: @SCUtweet Beh, la UEFA continua a ripetere da mesi che il calcio appartiene ai tifosi, lui è vicepresidente UEFA, quind… - iamnotaheroine : @SCUtweet Beh, la UEFA continua a ripetere da mesi che il calcio appartiene ai tifosi, lui è vicepresidente UEFA, q… - 273_333 : @Noiconsalvini Doveva dare ordine di fare una retata totale di quella gentaglia . Tutti menati e incarcerati . Alla… - iamnotaheroine : Già mi immagino le conversazioni tra lui e Ceferin in UEFA 'Agnelli è uno stronzo, mi ha trattato malissimo dopo tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli fatto

Il numero raggiunto hasorridere il club: toccata infatti quota 16.620 . A partire dalle ore ...capirà che con me ha sbagliato' Roma, Abraham: 'Juve? Voglio esserci'. In serata i ...... ma il collo di bottiglia nelle catene di approvvigionamento hasì che abbia dovuto buttarne ... ma si teme che, tra non molto, anche gli allevatori di bovini e disi troveranno nelle ...Domenica la Juventus ospiterà all'Allianz Stadium la Roma di Josè Mourinho, per una sfida sentita e importante: i bianconeri stanno cercando infatti di risalire la classifica dopo il difficile inizio ...L'ex Juventus non le manda a dire e attacca apertamente il presidente bianconero Andrea Agnelli: ecco cos'ha detto.