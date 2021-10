A Trieste migliaia di portuali e autotrasportatori pronti a scendere in piazza

Advertising

PaoloScorpio : RT @Fabio86733588: A Trieste ci sono migliaia di lavoratori contrari al green pass e non certamente fascisti.Questa è la più grande rispost… - Sam48283910 : RT @Marco_dreams: Salvini si è superato ancora nel provocarmi disgusto. A Trieste dice :”Basta parlare di fascismo, parliamo piuttosto dell… - TedGrishFontain : RT @ElenaMaffei6: #Trieste #portuali #NoGreenPass Lavoratori portuali. 'Travolti da migliaia di testimonianze d'affetto e vicinanza da ogni… - BigoniSilvano : RT @ElenaMaffei6: #Trieste #portuali #NoGreenPass Lavoratori portuali. 'Travolti da migliaia di testimonianze d'affetto e vicinanza da ogni… - TerroneDoc : RT @ElenaMaffei6: #Trieste #portuali #NoGreenPass Lavoratori portuali. 'Travolti da migliaia di testimonianze d'affetto e vicinanza da ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste migliaia

... non soltanto all'economia dima anche a tutti quei lavoratori che con l'indotto del porto lavorano, e non solo nel porto ". Sonodi persone. I veri 'camalli' non sono più di 200. Ma ...Il comitato dei lavoratori portuali si aspetta 20 - 30 mila persone alla manifestazione di domani, giorno dell'entrata in vigore del Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. La protesta si ...Viaggio a Trieste, dove il 40% dei “camalli” è no-vax. «Pronti a bloccare tutto. I cortei? Non bastano più» L’obiettivo della protesta è aggregare domani altri negazionisti e fermare le attività ...Il Coordinamento è il gruppo numericamente più corposo ma le sigle tradizionali, assieme, contano 600 adesioni. TRIESTE Un migliaio di iscritti a sei diversi sindacati e cinquecento cani sciolti fra i ...