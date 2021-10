Vi ricordate di Papa Luciani? E’ arrivata una notizia meravigliosa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Papa Luciani è stato Papa Giovanni Paolo I. La sua è una storia davvero particolare ed ha portato la Chiesa ad annunciare la sua beatificazione. Papa Luciani, Papa Giovanni Paolo I (GettyImages)Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione per le cause dei santi in riferimento ad un miracolo che è stato attribuito a Giovanni Paolo I. Questo miracolo sarebbe avvenuto a Buenos Aires il 23 luglio 2011 e si riferisce alla guarigione di una bambina di 11 anni da una grave encefalopatia infiammatoria acuta. La bambina era colpita anche da shock settico e versava in condizioni drammatiche. Vista la situazione, il parroco della parrocchia dell’ospedale ha deciso, come riferisce Vatican News, di pregare Papa Luciani. Questo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 13 ottobre 2021)è statoGiovanni Paolo I. La sua è una storia davvero particolare ed ha portato la Chiesa ad annunciare la sua beatificazione.Giovanni Paolo I (GettyImages)Francesco ha autorizzato la Congregazione per le cause dei santi in riferimento ad un miracolo che è stato attribuito a Giovanni Paolo I. Questo miracolo sarebbe avvenuto a Buenos Aires il 23 luglio 2011 e si riferisce alla guarigione di una bambina di 11 anni da una grave encefalopatia infiammatoria acuta. La bambina era colpita anche da shock settico e versava in condizioni drammatiche. Vista la situazione, il parroco della parrocchia dell’ospedale ha deciso, come riferisce Vatican News, di pregare. Questo ...

